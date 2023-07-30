Півзахисник Кривбаса Юрій Вакулко розповів, як зважився на повернення до України після виступів у Латвії.

"Період виступів у Латвії та повернення додому? Рига завжди допомагала українцям. З перших днів війни я на матчі завжди виходив з прапором України – ні в кого не було жодних питань. Але потім прийшов новий тренер, який почав говорити дивні речі: мовляв, те, що я виходжу з прапором, відволікає мене від футболу, заважає концентруватися…

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Дуже радий повернутися до України, побачити батьків. За час війни я тут вперше – хочу виступати вдома і радувати вболівальників своєю грою", – поділився Вакулко в коментарі офіційному сайту Кривбаса.

Нагадаємо, Вакулко розпочинав кар'єру у Дніпрі у 2013 році. В сезоні 2018/19 допоміг Партизану завоювати срібло чемпіонату Сербії. Згодом виступав за київський Арсенал (в оренді) і СК Дніпро-1. Останнім його клубом була Рига. Провів 13 матчів за молодіжну збірну України, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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