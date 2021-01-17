Український легіонер шведського Умео Мирослав Мазур вирушив на перегляд в Ягеллонію.

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22-річний футболіст перебуває на зборі у складі польської команди, повідомляє видання Sportarena.

Мазур – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав саме у київському клубі у 2015 році. Виступав за чернівецьку Буковину, київський Арсенал, полтавську Ворсклу та молдовський Сфинтул Георге. До друголігового шведського Умео приєднався в лютому 2020 року на правах вільного агента і забив 2 голи у 20 матчах команди. Transfermarkt оцінює українця у 100 тисяч євро.

До слова, свого часу Мазур отримував виклик від Андрія Шевченка на спільний збір національної та молодіжної команд, однак так і не дебютував за "синьо-жовтих". Нагадаємо, за Ягеллонію виступає екс-українець Тарас Романчук.

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