Улюблене місто – крім Одеси: Путивль, Сумська область.

Топ-3 пісні плейлиста перед грою: "Їхали козаки", "Смарагдове небо" і ще щось із подібного вайбу.

Найулюбленіша страва і хто її готує найкраще: Окрошка. Усі готують по-різному, але я люблю – і це головне.

Instagram, TikTok чи щось інше: YouTube.

Чорноморець підписав шістьох новачків – клуб підсилився екс-гравцями Динамо та лідером Ворскли

Фільм, який готові переглядати знову і знову: "8 миля".

Улюблений актор чи актриса – і за що: Леонардо Ді Капріо, особливо у фільмі "Вовк з Волл-стріт". Подобається за харизму та акторську майстерність.

Який автомобіль називаєте "машиною мрії": Я невибагливий, подобаються позашляховики.

На що пішла перша зарплата: Це були 100 доларів в академії Динамо. На якісь дрібниці.

Якби не футбол, що тоді: Напевно, щось пов’язане зі свободою руху та незалежністю. Де можна розвиватися, де ти сам собі керівник. Футбол колись закінчиться – тоді й побачимо.

УПЛ у трьох словах – ваша версія: Переоцінений рівень гравців, – сказав Хобленко для YeSport.

Нагадаємо, Хобленко – вихованець Динамо (перебував у структурі киян з 2011 по 2016 роки). В Україні виступав за Полтаву, Закарпаття, Чорноморець, СК Дніпро-1, Карпати, Кривбас та ЛНЗ. В Європі грав за польський Лех, білоруське Динамо Брест, норвезький Стабек і естонську Левадію.

Додамо, що Чорноморець за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу. Сам же Хобленко продовжив контракт із клубом ще на один рік.

"У Динамо сказали, що я "як усі": Хомченовський про виклик у збірну України, сієсту в Сегунді і медалі з Кривбасом