Вихованець ДЮФШ Динамо Дмитро Півень загинув на фронті, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Загинув вихованець Карпат – він захищав Україну на фронті

З моменту початку повномасштабної війни він одразу записався до лав Збройних сил України, пройшов навчально-тренувальні збори, після чого у складі мотострілецького батальйону вирушив на Донецький напрямок, де перебував "на нулі". Водночас як колишній гравець організовував із побратимами футбольні баталії, аби хоч якось розважити себе в тих умовах, в яких перебували хлопці.

Отримавши дозвіл від командира батальйону, на початку літа вирвався на декілька днів до Києва та розписався з коханою Оленою. А наступного дня після того, як новоспечена дружина отримала паспорт із новим прізвищем, надійшла звістка, що Дмитра не стало.

Поховають Півня на Берковецькому кладовищі у суботу, 6 серпня.

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