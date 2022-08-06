Вихованець Динамо загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів
Загарбники продовжують забирати життя українських спортсменів.
Вихованець ДЮФШ Динамо Дмитро Півень загинув на фронті, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
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З моменту початку повномасштабної війни він одразу записався до лав Збройних сил України, пройшов навчально-тренувальні збори, після чого у складі мотострілецького батальйону вирушив на Донецький напрямок, де перебував "на нулі". Водночас як колишній гравець організовував із побратимами футбольні баталії, аби хоч якось розважити себе в тих умовах, в яких перебували хлопці.
Отримавши дозвіл від командира батальйону, на початку літа вирвався на декілька днів до Києва та розписався з коханою Оленою. А наступного дня після того, як новоспечена дружина отримала паспорт із новим прізвищем, надійшла звістка, що Дмитра не стало.
Поховають Півня на Берковецькому кладовищі у суботу, 6 серпня.
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