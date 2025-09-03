Нападник Іван Демиденко офіційно залишив Епіцентр. Як інформує клубна прес-служба, сторони домовилися про припинення співпраці, і відтепер футболіст має статус вільного агента.

Демиденко приєднався до дебютанта УПЛ у жовтні 2024 року. За цей час він провів 8 матчів у сезоні 2024/25, відзначився одним голом і чотирма результативними передачами.

22-річний форвард є вихованцем київського Динамо. Упродовж кар’єри він виступав за юнацькі склади Олімпіка та Дніпра-1, грав у Литві за Мінiю, у Греції за Астерас, а також захищав кольори Минаю. Transfermarkt оцінює Демиденка в 50 тисяч євро.

