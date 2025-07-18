Київська Оболонь продовжує підсилювати команду перед стартом сезону 2025/26. Новачком команди офіційно став Артем Кулаковський.

Оболонь офіційно підсилилася екс-гравцем СК Дніпро-1

Екс-півзахисник Ворскли підписав контракт з "пивоварами" до 2026 року. До цього він виступав за Гірник-Спорт та Олександрію, а також має досвід гри за молодіжні збірні України.

23-річний гравець є вихованцем академії київського Динамо. Ворсклу Кулаковський покинув на правах вільного агента.

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