Вихованець Динамо, який грав за збірну України, офіційно перейшов у Оболонь
06:00 - Читати іншою мовою
Оболонь підсилилась півзахисником Ворскли Артемом Кулаковським.
Київська Оболонь продовжує підсилювати команду перед стартом сезону 2025/26. Новачком команди офіційно став Артем Кулаковський.
Оболонь офіційно підсилилася екс-гравцем СК Дніпро-1
Екс-півзахисник Ворскли підписав контракт з "пивоварами" до 2026 року. До цього він виступав за Гірник-Спорт та Олександрію, а також має досвід гри за молодіжні збірні України.
23-річний гравець є вихованцем академії київського Динамо. Ворсклу Кулаковський покинув на правах вільного агента.
Полісся здолало кіпрський Аріс, Кривбас програв турецькому Гезтепе, Металіст 1925 згорів німцям: спаринги клубів УПЛ
Найкращі казино
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Бонус не є безоплатним та передбачає внесення ставки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter