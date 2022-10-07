Чемпіонат Індії 2022/23, 1-й тур

Керала Бластерс – Іст Бенгал – 3:1

Голи: Луна, 71, Калюжний, 81, 89 – Алекс, 87

Команди провели досить спокійний перший тайм, в якому команди не змогли відзначитись голами. Не вдавалось забити і більшу частину другої половини – Луна на 71 хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

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А після виходу Калюжного на поле на 79 хвилині команди одразу почали забивати. Спочатку Іван подвоїв перевагу своєї команди. Алекс один м'яч відквитав, проте Калюжний на 89 хвилині добив суперника.

Зазначимо, що Іван перебрався до Керала Бластерс влітку на правах оренди, а права на нього належать Олександрії. Свою кар'єру Калюжний розпочинав у системі Динамо, також встиг пограти за Металіст 1925, Рух, Олександрію та ісландський Кефлавік.

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