ФК Дайнава оголосив про підписання українського півзахисника Артема Сухоцького. Як повідомляє прес-служба литовського клубу, 32-річний вихованець київського Динамо перейшов на правах вільного агента. Угода набрала чинності, проте її фінансові деталі та тривалість сторони вирішили не розголошувати.

Для Дайнави це підсилення є надзвичайно важливим, адже команда нині бореться за збереження прописки в еліті литовського футболу. Після кількох турів клуб з Алітуса посідає десяту сходинку й відстає від зони плей-офф лише на один бал. Дев’ята позиція дає шанс зіграти у двоматчевому протистоянні за право залишитися у вищій лізі.

Сухоцький залишив академію Динамо в січні 2012 року. Протягом кар’єри він виступав за Іллічівець, Олександрію, Зорю, Десну та Чорноморець, а також мав досвід у Польщі та Словаччині. Минулого сезону Артем захищав кольори польського Заглембе, де провів 28 матчів і віддав одну результативну передачу.

