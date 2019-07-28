Екс-гравець Динамо продовжить кар'єру в Узбекистані

Колишній хавбек Динамо Євген Чумак перейшов в узбецький Бунедкор.

Бунедкор у своєму Instagram повідомив про підписання українського хавбека Євгена Чумака. Деталі контракту не повідомляються.

Тренер Маліновського прокоментував поразку Аталанти у спарингу – команда двічі пропустила після виходу українця

Останнім клубом хавбека був грузинський Шевардені, з яким він розірвав контракт цього року. Чумак є вихованцем Динамо, також виступав у складі Говерли, Торпедо-БелАЗа, Зірки, Карпат, Дніпра Могильов та чернігівської Десни.

Востаннє Бунедкор вигравав першість Узбекистану у 2013 році, коли його кольори захищав українець Олександр Піщур.

"Спершу подумав, що Макао – це якесь село". Як український тренер став чемпіоном дуже екзотичної ліги