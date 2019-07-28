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Екс-гравець Динамо продовжить кар'єру в Узбекистані

12:35 292 Читать на русском
Екс-гравець Динамо продовжить кар'єру в Узбекистані
Євген Чумак (по центру) / ФК Бунедкор

Колишній хавбек Динамо Євген Чумак перейшов в узбецький Бунедкор.

Бунедкор у своєму Instagram повідомив про підписання українського хавбека Євгена Чумака. Деталі контракту не повідомляються.

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Останнім клубом хавбека був грузинський Шевардені, з яким він розірвав контракт цього року. Чумак є вихованцем Динамо, також виступав у складі Говерли, Торпедо-БелАЗа, Зірки, Карпат, Дніпра Могильов та чернігівської Десни.

Востаннє Бунедкор вигравав першість Узбекистану у 2013 році, коли його кольори захищав українець Олександр Піщур.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Світ Євген Чумак Євген Чумак Бунедкор Українці за кордоном
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