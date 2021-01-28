Захисник Антон Братков знайшов нову команду після розриву контракту з Металістом 1925.

Вірменський Пюнік оголосив про підписання контракту з українським захисником у своєму Instagram.

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Братков приєднався до клубу на правах вільного агента, проте термін угоди не розголошується. Додамо, що Пюнік очолює Єгіше Мелікян, який раніше тренував Львів.

До слова, захисник виховувався у академії Динамо, а до Металіста 1925 приєднався у вересні 2020 року.

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