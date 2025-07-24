Вихованець Динамо приєднається до ПСВ, – джерело
17-річний український півзахисник Антон Мартинюк може переїхати до Нідерландів.
Мартинюк вирушить на перегляд до ПСВ, повідомляє журналіст Рік Елфрінк. Молодий гравець може приєднатися до академії нідерландського клубу.
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Наразі українець є вільним агентом, попередньою його командою була Борусія Менхенгладбах U-17, яку Мартинюк покинув цього літа. Якщо перегляд футболіста мине успішно, тоді він залишиться у ПСВ. Крім Мартинюка, нідерландський клуб переглядатиме 17-річного вінгера Джаміра Джонсона, який виступає за Філадельфію Юніон в МЛС.
Додамо, що Антон Мартинюк є вихованцем Динамо, однак після початку повномасштабної війни хавбек перейшов до празької Славії. Влітку 2024 року Антон став гравцем Борусії Менхенгладбах. Всього він провів 15 матчів за юнацьку команду "жеребців", забив 2 голи та віддав 1 асист.
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