Мартинюк вирушить на перегляд до ПСВ, повідомляє журналіст Рік Елфрінк. Молодий гравець може приєднатися до академії нідерландського клубу.

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Наразі українець є вільним агентом, попередньою його командою була Борусія Менхенгладбах U-17, яку Мартинюк покинув цього літа. Якщо перегляд футболіста мине успішно, тоді він залишиться у ПСВ. Крім Мартинюка, нідерландський клуб переглядатиме 17-річного вінгера Джаміра Джонсона, який виступає за Філадельфію Юніон в МЛС.

Додамо, що Антон Мартинюк є вихованцем Динамо, однак після початку повномасштабної війни хавбек перейшов до празької Славії. Влітку 2024 року Антон став гравцем Борусії Менхенгладбах. Всього він провів 15 матчів за юнацьку команду "жеребців", забив 2 голи та віддав 1 асист.

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