15-річний футболіст підписав контракт з іспанським Хетафе. Про це повідомила агентська компанія Романа Зозулі Talented Birds, яка веде справи Осьмюхіна. Деталі угоди не розголошуються.

Осьмюхін залучався до команди Динамо U-17. У сезоні 2023/24 він забив вражаючі 19 голів та віддав 15 результативних передач у чемпіонаті ДЮФЛ. Також Захар показував хорошу результативність у минулому сезоні юнацької першості, роблячи в середньому більше однієї гольової дії за матч.

До слова, раніше Осьмюхін, батьки якого живуть в Іспанії, перебував на перегляді в Атлетіко та Жироні.

