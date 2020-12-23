Кіпрський Аріс підсилився Віталієм Квашуком, інформує офіційний Instagram клубу. Деталі угоди з 27-річним українцем поки що невідомі.

Слідом за Мілевським Брест покинуть ще два українці – Динамо влаштовує тотальну чистку

Останнім місцем роботи форварда був латвійський РФШ, який він покинув цього літа, не провівши жодного матчу. До слова, Квашук є вихованцем Динамо. Пізніше виступав за молодіжні команди Металурга та Зорі. Також пограв за Олімпік, Торпедо-БелАЗ, Німан, Гомель та Сабах.

До слова, Аріс Лімасол наразі лідирує у другому за силою дивізіоні чемпіонату Кіпру.

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