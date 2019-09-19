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Вихованець Динамо отримав серйозну травму в матчі чемпіонату Угорщини – відео жахливого епізоду

13:07 764 Читать на русском
Вихованець Динамо отримав серйозну травму в матчі чемпіонату Угорщини – відео жахливого епізоду
Віктор Сімчо / фото ФК Дьйор

Півзахисник угорського Дьйора Віктор Сімчо зазнав серйозної травми через грубий підкат суперника.

Вінгер Дьйoра Віктор Сімчо зумів відзначитися голом у матчі другого дивізіону чемпіонату Угорщини проти Ньїредгази.

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Однак гра запам'ятається для українця явно не цим – на 93-й хвилині Мате Гуляш грубо сфолив проти нього, і тепер Віктор пропустить від 8 до 12 місяців через пошкодження. Додамо, що Гуляш був вилучений з поля, а в матчі було ще три червоні картки.

Відзначимо, що Сімчо виступав за Динамо U-19, а також провів два матчі в складі збірної України U-17. Взимку 2017 року він приєднався до Дьйoру на правах вільного агента.

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