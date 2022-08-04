Український півзахисник Олександр Петрусенко продовжить кар'єру в Істрі, повідомляє офіційний сайт хорватського клубу. 24-річний хавбек підписав з новим клубом контракт до 2024 року з можливістю пролонгації.

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Нагадаємо, Петрусенко – вихованець Динамо. На дорослому рівні дебютував за Гірник-Спорт у 2019 році. Встиг пограти за Минай, у якому навіть носив капітанську пов'язку. У січну 2022-го був проданий в угорський Гонвед, за який провів 14 матчів і забив 1 гол. Виступав за збірні України різних вікових груп (U-19 i U-21). Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

До слова, Істра минулий чемпіонат Хорватії завершила на 9-й сходинці турнірної таблиці. У новому розіграші після 3-х турів команда з міста Пула йде останньою, не набравши поки жодного очка.

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