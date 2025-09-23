У 24-му турі Першої ліги Литви відбувся матч між Екранасом та BE1 НФА (1:3). Гра запам'яталася моторошним епізодом, який стався з гравцем гостей.

Після зіткнення з воротарем Екранаса Гедрюсом, Віліам Акпан залишився лежати без свідомості, а його язик запав, перекривши дихання. Довідас Янсонас та Давід Оруджев одразу кинулися надавати супернику першу допомогу, поки постраждалого не передали до рук лікарів. Як повідомляє Валдемарас Салдунас, Акпана виписали з лікарні. Наразі гравець почувається добре.

До слова, Давід Оруджев декілька років тому виступав на Нефтчі і відмовився з командою їхати на турнір до Росії. Захисник перші кроки у футболі робив саме в Україні. Він перебував у структурах Полісся, київського Динамо, грав за юнацькі команди Карпат і Колоса. Давід має досвід виступів за збірні Азербайджану U-19, U-21 і навіть U-23.

Нагадаємо, що подібний випадок трапився у 2014 році під час матчу Динамо та Дніпра, коли Джаба Канкава надав першу допомогу Олегу Гусєву, який знепритомнів після зіткнення з Денисом Бойком.

