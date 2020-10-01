"Що мене мотивувало? Перше: якщо в 12-13 років не займатися індивідуально крім тренувань, важко буде досягти якогось суперрівня. Потрібно цим жити. Однієї академії недостатньо. Друге: хто захоче займатися, знайде спосіб. Буде обводити дерева, стовпи, дітей. Інший знайде купу виправдань – аж до поганої погоди.

Вихованець Динамо Лісовий: Вважаю себе швидше росіянином – завжди хотів грати за збірну Росії

Деякі тренери – і в Динамо, і пізніше в Зеніті – сварили мене за фінти. В основному дриблінг заохочували, але іноді у них проскакувало: потрібно працювати на команду, куди лізеш. Моя думка: в такому молодому віці взагалі нічого не можна забороняти. Якщо добре виходить – навіщо?" – поділився Лісовий у інтерв'ю Sports.ru.

Нагадаємо, Даниїл розпочинав свою футбольну кар'єру в академії київського Динамо, проте пізніше перебрався до Росії. Наразі вихованець "біло-синіх" виступає за московське Динамо.

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