Вихованець Барселони, який провів понад 60 матчів у Серії А, оголосив про завершення кар'єри у 23 роки
Півзахисник Лечче Жоан Гонсалес вирішив повісити бутси на цвях.
Жоан Гонсалес у своїх соцмережах оголосив про завершення кар'єри у віці 23 років через серйозне захворювання. Рік тому, під час передсезонної підготовки, в іспанця діагностували вроджену ваду серця.
"Сьогодні один із найскладніших днів, але також один із найважливіших у моєму житті, як особисто, так і професійно. Після місяців роздумів та моментів невизначеності настав час оголосити, що я завершую свою кар'єру футболіста", – цитує півзахисника Marca.
Жоан Госналес декілька років провів в академії Барселони, а потім перебрався до Лечче. За італійський клуб іспанець відіграв у 66 матчах, забивши два голи та віддавши чотири асисти.
