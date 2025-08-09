Жоан Гонсалес у своїх соцмережах оголосив про завершення кар'єри у віці 23 років через серйозне захворювання. Рік тому, під час передсезонної підготовки, в іспанця діагностували вроджену ваду серця.

"Сьогодні один із найскладніших днів, але також один із найважливіших у моєму житті, як особисто, так і професійно. Після місяців роздумів та моментів невизначеності настав час оголосити, що я завершую свою кар'єру футболіста", – цитує півзахисника Marca.

Жоан Госналес декілька років провів в академії Барселони, а потім перебрався до Лечче. За італійський клуб іспанець відіграв у 66 матчах, забивши два голи та віддавши чотири асисти.

