Досвідчений хавбек приєднався до Еспаньйола, за який виступатиме до кінця нинішнього сезону на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "папуг".

Барселона готує бомбу наприкінці трансферного вікна – каталонці націлилися на героя ЧС-2022

Варто зауважити, що Деніс Суарес – вихованець Барселони, але цей факт не завадив 29-річному іспанцеві приєднатися до принципового суперника "синьо-гранатових". Нагадаємо, Еспаньйол – також каталонська команда.

Контракт Суареса поки залишиться у власності Сельти, яка й викупила його у Барселони влітку 2019-го. У нинішньому сезоні Деніс не зіграв жодної хвилини, востаннє він виходив на поле в останньому турі минулого розіграшу Ла Ліги.

Трансферний дедлайн, зима 2023: Забарний на шляху до АПЛ, зірки обирають Німеччину, Барселона ризикує конфліктом