Прогулянка з друзями у 2009 році завершилася для Деніеля Кейна катастрофою. Він випив фальсифікований напій, в який могли щось підсипати. Це спричинило зупинку серця, а його організм зазнав руйнівних наслідків.

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Згідно з інформацією Marca, друзі Деніеля Кейна одразу помітили, що в нього дивний колір шкіри. Він не реагував, коли до нього зверталися. Швидко викликали допомогу. Парамедики змогли запустити серце гравця тільки після 24 хвилин реанімації, але його мозок був занадто довго без кисню. 25 днів Кейн провів в комі, а потім прокинувся. Його когнітивні функції поступово відновилися, але короткочасна пам'ять значно була порушена.

Наразі 23-річний Кейн проходить процес реабілітації й вчиться заново ходити. Родина витрачає на його лікування понад 2200 євро на місяць. Даніель Кейн – колишній гравець молодіжної команди Арсенала. Він також грав за Кометс, Хемел Ейс та Хемал Таун.

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