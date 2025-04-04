З 26-річним українцем підписано угоду до кінця нинішнього сезону, повідомляє прес-служба клубу. В контракті гравця є опція продовження співпраці.

Кучер поповнив свій тренерський штаб – екс-гравець Динамо і збірної України офіційно приєднався до Чорноморця

Мирослав Мазур є вихованцем київського Динамо. У 2017 році він покинув структуру "біло-синіх", грав за Буковину, київський Арсенал та Ворсклу, а також за кордоном у чемпіонатах Молдови, Швеції, Польщі та Литви. Останньою командою Мазура був Жальгіріс, за який він провів 23 матчі, результативними діями не відзначався

До слова, наразі Хробри Глогув займає 16-те місце з 18 команд у турнірній таблиці другого дивізіону Польщі.

Польща досягла історичного успіху в ЛЧ – Україна стала однією з причин та має всі шанси повторити прорив