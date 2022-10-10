"З початку повномасштабної війни мені, чесно, було не до футболу. Я прочитав інтерв’ю багатьох гравців, спортсменів, що вони тренуються, щоб голова трішки відволіклася від всього цього. Я не міг.

"Не виводьте нас!": Зозуля постфактум "привітав" Путіна з днем народження

Я виходив на тренування і думав про Україну, про хлопців. І після тренування теж так думав. Зараз мені не до футболу. Але, звичайно, чим більше я буду грати, тим більше я буду допомагати.

Щодо тренерської кар'єри – точно ні. Мені не сильно подобається бути тренером", – сказав Зозуля у програмі "Рандеву".

Нагадаємо, Роман нині перебуває без клубу – 31 червня у нього завершився контракт з Фуенлабрадою.

"З Москви – до незалежної України": Шевченко – про жахи війни, національну ідентичність, почуття вини та футбол у Львові