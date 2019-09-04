"Виявляється, я найкращий у світі та історії", – Щенсни "скромно" оцінив свою гру

Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни пригадав конкуренцію проти Аліссона та Буффона під час виступів за Рому та Ювентус відповідно.

"У Ромі я посадив на лавку найкращого воротаря у світі, а в Ювентусі – найкращого в історії. Виявляється, це я найкращий у світі і в історії.

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Якби Фабіанскі посадив мене на лавку в збірній, він був би найкращим в історії", – цитує Щенсни Sport.pl.

Відзначимо, що у складі Роми Щенсни виграв конкуренцію в Аліссона у сезоні 2016/17, а в сезоні 2017/18 змагався за місце основного голкіпера в Ювентусі з Буффоном. По завершенні сезону Джанлуїджі покинув "Стару синьйору", але повернувся до туринського клубу влітку 2019 року.

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