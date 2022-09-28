"Я вже звик. Спочатку було трохи дивно, переживав, коли виходиш на поле, а там пише "бомбосховище". Такі думки... Що робити, якщо будуть запускати ракети по країні. Але під час гри є команда, результат, і хочеться його досягати за збірну чи клуб. Якщо чесно, реально забуваєш про все – просто граєш і ні на що не звертаєш увагу.

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Президент Володимир Зеленський наголошував, що важливо грати. Кожен повинен нести свою службу для країни. Треба грати, щоб люди могли трохи відірватися від війни та отримати гарні емоції. Тому ми робимо це з великим задоволенням. Важливо, щоб спорт був в Україні, для мене це безсумнівно", – цитує Степаненка Tribuna.

До слова, Шахтар після 4 турів української Прем'єр-ліги розташувався на другій сходинці. В Лізі чемпіонів колектив Ігора Йовічевіча переміг РБ Лейпциг та розписав нічию зі Селтіком.

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