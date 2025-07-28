"Виходили на зв’язок. Є чутки, є розмови. Але це частина футболу, коли тобою хтось цікавиться, якісь перемовини. Це нормально.

Шахтар офіційно відпустив свого захисника в Європу

Я – частина Шахтаря. Поки що це мій дім, тому некоректно говорити про інші варіанти чи інші клуби", – сказав Бондаренко в інтерв'ю прес-службі Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Артемом Бондаренком цікавиться турецький Трабзонспор. Турецький клуб пропонував Шахтарю 7 мільйонів євро, однак "гірники" хотіли отримати за свого гравця 12 млн.

До слова, у минулому сезоні Бондаренко провів 40 матчів за Шахтар, забив 12 голів та віддав 7 асистів. Контракт хавбека з клубом розрахований до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 10 мільйонів євро.

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