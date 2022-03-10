Манчестер Сіті без проблем здобув путівку до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, перемігши лісабонський Спортінг за сумою двох поєдинків. Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Спортінг на Футбол 24.

Справа була вирішена ще в першому поєдинку, тож на матч-відповідь Гвардіола випустив тих, хто отримує мало ігрового часу. Зокрема, Зінченко вийшов у основному складі та відіграв усю зустріч.

Зінченко вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – лінива нічия Манчестер Сіті зі Спортінгом, Пеп навіть замінив голкіпера

"Містяни" прогнозовано багато володіли м'ячем, проте з моментів у першому таймі можна пригадати невдалу спробу Стерлінга перекинути воротаря. По перерві Жезус зумів забити, проте гол скасували через офсайд, тож гра закінчилась нульовою нічиєю.