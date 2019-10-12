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Вихід Мораєса в основі збірної України мене здивував, – Воробей

16:38 386 Читать на русском
Вихід Мораєса в основі збірної України мене здивував, – Воробей
Жуніор Мораєс /

Екс-форвард збірної України Андрій Воробей прокоментував стартовий склад національної команди на матч кваліфікації Євро-2020 з Литвою (2:0).

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

"Вихід в основі Мораєса мене трохи здивував, тому що при закритій грі литовців розкривати оборону гостей, можливо, було б легше з Романом Яремчуком.

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Але, як ми бачимо за підсумком, ставка на обраний склад Андрієм Шевченком себе виправдала і українці досягнули бажаного результату. Особливих моментів у Мораєса не було, але він добре попрацював на команду і, звичайно ж, не можна не відзначити його шикарний гольовий пас на Маліновського в моменті з першим голом", – поділився Воробей в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України вчора здолала Литву 2:0 і вже за кілька днів прийматиме у Київі чемпіонів Європи – збірну Португалії. Матч розпочнеться о 21:45.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна Литва Литва Україна - Литва Андрій Воробей Андрій Воробей Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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