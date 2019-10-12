Вихід Мораєса в основі збірної України мене здивував, – Воробей

Екс-форвард збірної України Андрій Воробей прокоментував стартовий склад національної команди на матч кваліфікації Євро-2020 з Литвою (2:0).

"Вихід в основі Мораєса мене трохи здивував, тому що при закритій грі литовців розкривати оборону гостей, можливо, було б легше з Романом Яремчуком.

Україна – Литва: Instat визначив найкращого гравця матчу

Але, як ми бачимо за підсумком, ставка на обраний склад Андрієм Шевченком себе виправдала і українці досягнули бажаного результату. Особливих моментів у Мораєса не було, але він добре попрацював на команду і, звичайно ж, не можна не відзначити його шикарний гольовий пас на Маліновського в моменті з першим голом", – поділився Воробей в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України вчора здолала Литву 2:0 і вже за кілька днів прийматиме у Київі чемпіонів Європи – збірну Португалії. Матч розпочнеться о 21:45.

Україна – Литва: ми однією ногою на Євро-2020, Маліновський – космос, Соболь скористався шансом, а Ярмоленко зараз чужий