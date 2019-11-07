Вихід команди Шведа в плей-офф Ліги Європи у відеоогляді матчу Лаціо – Селтік – 1:2

Лаціо на власному полі поступився Селтіку в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Римляни дуже швидко вийшли вперед завдяки голу Іммобіле. Проте "кельти" зуміли схили шальки терезів на свою користь, вирвавши перемогу в компенсований час.

Українці в Лізі Європи: Астана Григорчука знову зазнала розгрому, Селтік без Шведа вийшов у плей-офф

Команда Мар'яна набрала 10 очок та вийшла у плей-офф. У Лаціо залишилося 3 бали – римляни теоретично можуть випередити хіба що Клуж, у якого 9 пунктів.