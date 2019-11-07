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Вихід команди Шведа в плей-офф Ліги Європи у відеоогляді матчу Лаціо – Селтік – 1:2

7 листопада 23:35 140 Читать на русском
Вихід команди Шведа в плей-офф Ліги Європи у відеоогляді матчу Лаціо – Селтік – 1:2
Лаціо – Селтік – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Лаціо на власному полі поступився Селтіку в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

7’ Чіро Іммобіле
 
Джеймс Форрест 38’
Олів'є Нтчам 90+5’
7’ Чіро Іммобіле
38’ Джеймс Форрест
90+5’ Олів'є Нтчам

Римляни дуже швидко вийшли вперед завдяки голу Іммобіле. Проте "кельти" зуміли схили шальки терезів на свою користь, вирвавши перемогу в компенсований час.

Українці в Лізі Європи: Астана Григорчука знову зазнала розгрому, Селтік без Шведа вийшов у плей-офф

Команда Мар'яна набрала 10 очок та вийшла у плей-офф. У Лаціо залишилося 3 бали – римляни теоретично можуть випередити хіба що Клуж, у якого 9 пунктів.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Копенгаген – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
7 листопада
18879
Теги
Ліга Європи Мар'ян Швед Мар'ян Швед Лаціо Лаціо Селтік Селтік Відеоновини Лаціо - Селтік
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