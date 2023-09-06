"Перехід до Бенфіки – крок уперед, вихід із зони комфорту. Звичайно, перші дні, перший тиждень був важким, бо там все інакше. Мене добре прийняли у колективі та клубі, всі допомагали, тому велика подяка.

"Трубін буде одним із найкращих воротарів Європи": президент Бенфіки високо оцінив воротаря збірної України

З кожним днем почуваюся все впевненіше, а тепер лишилося головне – почати грати. Дуже вірю, що це станеться незабаром. Хочеться грати і за збірну України, і у клубі", – поділився Трубін в коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Трубін перебрався у Бенфіку на початку серпня, однак поки що не зіграв за нову команду жодного поєдинку. Ситуацію для українця має полегшити відхід Одіссеаса Влаходімоса в Ноттінгем Форест.

Трансферний дедлайн, літо 2023: Барселона отримала бажане, провал Баварії, екс-гравець Динамо в Шахтарі – як це було