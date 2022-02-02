За словами 34-річного Нагельсманна, після матчів Баварії він довго не може заснути, бо не може подолати напругу і стрес. Через його одержимість роботою змушена страждати і Верена – дружина тренера.

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"Коли після поєдинків Баварії я сплю, то часто вигукую уві сні прізвища гравців. Про це мені сказала дружина. Вона часто прокидається через це вночі", – цитує Нагельсманна Bild.

Юліан і Верена одружилися у 2018 році. Тренер знайомий зі своєю дружиною ще з школи. Подружжя виховує двох дітей.

Нагадаємо, Нагельсманн очолив Баварію влітку 2021-го. Під його керівництвом команда вилетіла з Кубка Німеччини, але лідирує в турнірній таблиці Бундесліги.

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