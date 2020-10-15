Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні не сумнівається в підсумковому успіху своєї команди навіть після нічиєї з Нідерландами (1:1) у четвертому турі Ліги націй.

"Це була гарна гра, розважальна, битва двох команд, які намагаються перемогти до кінця. Нідерланди – чудовий суперник. Можливо, деякі не погодяться після нашої перемоги (1:0) у вересні, але це було тому, що тоді ми зіграли прекрасно.

Італія – Нідерланди – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Вони вперше вийшли з п'ятьма захисниками. Це означає, що вони адаптувались до нас після першої зустрічі. Ми знали, що це буде жорстка зустріч. Ми атакували, думаю, що загалом ми створили більше можливостей. Зараз ми боремося з Польщею за перше місце. Італія завжди намагається виграти кожен наступний матч, то що я можу сказати? Ми виграємо два наступні матчі і вийдемо в плей-офф", – наводить слова Манчіні офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що зараз італійці йдуть у групі 1 лише другими, поступаючись Польщі одним очком. Очна зустріч лідерів відбудеться вже у 5 турі на полі "Скуадри адзурри".

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