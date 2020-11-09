"Дуже важлива перемога для нас. Ми знали, у якій ситуації перебуваємо: перед грою в Динамо було +4 очки. І, не дай Боже, негативний результат для нас… Це означало б, що ми зробили черговий великий крок назад. Проте перемогою ми зробили великий крок уперед. Усе попереду. Вітаю команду з 3 очками! Зараз слід відпочити, збірникам – зіграти й повернутися без травм, і готуватимемось до Олександрії.

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Гра була гарною. Від перших хвилин було видно, що і Динамо грає обережно, і ми. Забили чудовий гол. Потім – вилучення, яке пішло нам на користь, і воно чистісіньке.

На жаль, ми сьогодні живемо в такому світі, коли щодня хтось може заразитися. Ми були в такій самій ситуації перед Реалом, як Динамо зараз. Однак ми не розглядали варіант із перенесенням матчу й не пропонували цього робити своїм суперникам. Тому що є регламент, якого слід дотримуватись. У Динамо було достатньо гарних футболістів, які вийшли на поле. Сподіваюсь, що всі швидко одужають і повернуться на футбольне поле.

Емоції від зустрічі з Луческу гарні. А коли програєш, і не лише Луческу, а будь-якому суперникові, то емоції не дуже. Проте я вже не коментуватиму Луческу. У нас є тренер – у нього гарний шлях і гарна команда. Сподіваємось, у майбутньому демонструватимемо такий футбол, як зараз. Виграв не COVID, а Шахтар", – цитує Даріо Срну офіційний сайт "гірників" з посиланням на Shakhtar News.

Зауважимо, попри перемогу над Динамо, Шахтар йде другим, відстаючи від підопічних Луческу лише на один пункт.

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