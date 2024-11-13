"Андрій Миколайович Шевченко – це кисень в моїй кар'єрі. За Руслана Ротаня казали: "За що Коноплянку в збірну викликали?" Ротань знав, що я можу себе показати навіть у свої 32. Коли мене викликав Андрій Миколайович, він часто казав: "Бачу, що ти не грав один-два матчі, але не переживай, я знаю, що ти точно в футбол грати вмієш і не став грати гірше. Тому тебе викликаю – покажеш, на що здатний".

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Можна взяти будь-якого гравця збірної України зараз. Є хтось, хто не грає. Але ж його викликають в збірну – і він грає. От і я казав: "Андрій Миколайович, я вас не підведу, побачите". Ми виходимо, виграємо 5:0 у Сербії, забиваю два, у мене сльози щастя.

Ставлення Андрія Миколайовича до мене запам'ятаю назавжди, тому що потрібно відчувати гравців і те, на що вони здатні. Не просто так викликати. Також Ротань мене покликав і сказав: "Бачу, що ти граєш в Польщі. Знаю, що ти там не забиваєш, але ти опускаєшся часто, розпочинаєш атаки". Ось чому він мене викликав. Грав зі мною всю кар'єру і знав, що я не пиво п'ю в Польщі.

Може, якийсь інший тренер, наприклад, Петраков, крім Казахстану, нічого і не знав. Потрібен тренер збірної, який контролює всіх гравців. Навіть зараз спало на думку, чому ні разу не викликали Кочергіна. Чому ніхто ніколи на нього не звертав уваги? Я ще був гравцем – і запитував: "Чому тебе не викликають? Може, вони не знають, що є така команда Ракув? Як можуть не викликати тебе, якщо ти чемпіон Польщі?" Він грає всі матчі на достатньо високому рівні. І навіть зараз вони борються за чемпіонство, він забиває голи – і його не викликають.

Це до того, що всі тренери повинні слідкувати й відчувати гравців, на що вони здатні. Якщо буду сидіти на місці й не шукатиму гравців для агенції, хто в мене буде грати? Звісно, у мене будуть одні дерев'яхи, які м'яч не вміють зупиняти", – сказав Коноплянка у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Кочергін виступає за Ракув з березня 2022 року. У сезоні 2022/23 став чемпіоном Екстракляси. У нинішній першості в 16 матчах забив 2 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його в 1,5 млн євро.

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