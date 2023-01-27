Виграв боротьбу в Барселони: Зальцбург підсилився ізраїльським топ-талантом
Австрійський гранд зумів оформити трансфер молодого півзахисника збірної Ізраїля Оскара Глуха.
18-річний атакувальний хав перебрався з Маккабі Тель-Авів у Зальцбург, підписавши контракт на 4,5 роки, інформує прес-служба "биків". В Австрії він гратиме під 37 номером.
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Глуха називають одним із найбільших талантів Ізраїля, він вже встиг провести два поєдинки за національну команду і відзначився одним голом. Зальцбург випередив у боротьбі низку європейських грандів, зокрема й Барселону, і заплатив за Оскара 7 мільйонів євро.
Попри юний вік, атакувальний хавбек награв за першу команду Маккабі аж 33 поєдинки, у яких відзначився 9 голами й 8 результативними передачами.
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