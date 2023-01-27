18-річний атакувальний хав перебрався з Маккабі Тель-Авів у Зальцбург, підписавши контракт на 4,5 роки, інформує прес-служба "биків". В Австрії він гратиме під 37 номером.

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Глуха називають одним із найбільших талантів Ізраїля, він вже встиг провести два поєдинки за національну команду і відзначився одним голом. Зальцбург випередив у боротьбі низку європейських грандів, зокрема й Барселону, і заплатив за Оскара 7 мільйонів євро.

Попри юний вік, атакувальний хавбек награв за першу команду Маккабі аж 33 поєдинки, у яких відзначився 9 голами й 8 результативними передачами.

"Хочу довести, що гідний грати за Україну": талант Маккабі прагне до Зінченка, а наших футболістів називає "танками"

Relax, Gloukh is here. pic.twitter.com/MLEjVAiawJ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) January 27, 2023