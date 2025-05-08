"Трофей Ліги конференцій може стати посланням: "Челсі повернувся!" Ця перемога може стати хорошою відправною точкою для формування переможного менталітету і завоювання титулів.

"Челсі може стати першим клубом, якому це вдалося": Мареска розповів про найголовніше завдання перед Лігою конференцій

Одна справа, коли ти просто береш участь у турнірі, і зовсім інша, коли тебе вважають фаворитом на перемогу, у зв'язку з чим ти відчуваєш тиск. Найголовніше – переконати гравців, що легких матчів не буває. Ми згадували матч-відповідь проти Легії, в якому ми мали проблеми, поступилися і могли пропустити більше голів. Усе не так просто, але ми все ж постараємося перемогти", – цитує Мареску офіційний сайт УЄФА.

Після 35 турів Челсі посідає 5 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Челсі впевнено переміг Ліверпуль – лондонці зберегли місце в зоні ЛЧ, Палмер перервав 18-матчеву безгольову серію