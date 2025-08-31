"Виграли – і слава Богу": Михавко про розгром Полісся, Ваната в Жироні і секретну інформацію
Журналістка "Футбол 24" Катерина Бондаренко спіймала Тараса Михавка після впевненої перемоги в 4-му турі УПЛ над Поліссям (4:1). Захисник Динамо був лаконічним.
– Тарасе, як би ви оцінили гру команди до пропущеного гола і після нього? Здавалось, що Динамо почало не дуже впевнено, а згодом уже додало.
– План був виграти й не дати супернику забити. Але, думаю, саме гол Полісся нас підштовхнув. Загалом виграли – і слава Богу. Потім уже показали свою гру, реалізували моменти.
Ванат вже отримує попередження від тренера Жирони: "Мені не потрібні ці люди"
– Якою була причина швидкої заміни Михайленка відразу після пропущеного гола – травма чи тренерське рішення?
– Він отримав травму.
– Ваш колега Владислав Ванат ще офіційно не представлений у Жироні, але всі знають про його перебування в Іспанії. Чи спілкуєтесь із ним зараз, підтримуєте зв’язок?
– Так, звичайно. Зв’язок підтримуємо. Я його підтримую, переживаю, вболіваю й бажаю всього найкращого. З нетерпінням чекаю офіційного представлення.
– Можливо, він уже ділився з вами першими враженнями від Іспанії та команди?
– Це конфіденційна інформація, не можу сказати (Усміхається).
Динамо знищило Полісся – новачок збірної фєерить після виклику Реброва, дубль Буяльського, Герреро забив, дебют Велетня