Журналістка "Футбол 24" Катерина Бондаренко спіймала Тараса Михавка після впевненої перемоги в 4-му турі УПЛ над Поліссям (4:1). Захисник Динамо був лаконічним.

– Тарасе, як би ви оцінили гру команди до пропущеного гола і після нього? Здавалось, що Динамо почало не дуже впевнено, а згодом уже додало.

– План був виграти й не дати супернику забити. Але, думаю, саме гол Полісся нас підштовхнув. Загалом виграли – і слава Богу. Потім уже показали свою гру, реалізували моменти.

– Якою була причина швидкої заміни Михайленка відразу після пропущеного гола – травма чи тренерське рішення?

– Він отримав травму.

– Ваш колега Владислав Ванат ще офіційно не представлений у Жироні, але всі знають про його перебування в Іспанії. Чи спілкуєтесь із ним зараз, підтримуєте зв’язок?

– Так, звичайно. Зв’язок підтримуємо. Я його підтримую, переживаю, вболіваю й бажаю всього найкращого. З нетерпінням чекаю офіційного представлення.

– Можливо, він уже ділився з вами першими враженнями від Іспанії та команди?

– Це конфіденційна інформація, не можу сказати (Усміхається).

