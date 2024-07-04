Український півзахисник Денис Нагнойний перейшов у Металіст 1925, повідомляє офіційний сайт "синьо-жовтих".

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22-річний футболіст приєднався до харків'ян у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на 4 роки. У новому клубі він виступатиме під номером 21.

Нагадаємо, Нагнойний професіональну кар'єру розпочав у Зорі. У другій частині минулого сезону він не зіграв за луганців жодної хвилини – керівництво спровадило його в U-19 через небажання продовжити контракт.

Дебютувати за Металіст 1925 Денис зможе ще не скоро – він порвав хрестоподібні зв'язки і за прогнозами лікарів відновлюватиметься до кінця року. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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