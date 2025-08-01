Андрій Тотовицький продовжить кар'єру в Прем'єр-лізі – 32-річний атакувальний півзахисник уклав угоду з Кудрівкою, повідомляє ТаТоТаке.

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Досвідчений футболіст перейшов до новачка елітного дивізіону на правах вільного агента. Угода з клубом розрахована на один сезон. Минулий сезон хавбек повністю пропустив через серйозну травму. Після відновлення він тренувався з юнацькою командою Шахтаря, з яким у гравця завершився контракт 30 червня 2025 року.

Тотовицький також має досвід виступів за українські Колос, Десну, Маріуполь, Зорю та бельгійський Кортрейк. Загалом, в Прем'єр-лізі півзахисник провів 127 матчів, у яких відзначився 30 голами та 23 асистами. Transfermarkt оцінює Тотовицького у 250 тисяч євро.

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