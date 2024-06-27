"Щасливий, що повернувся. Два роки досвіду в мадридському Реалі допоможуть принести команді найкращий результат. Чому зважився на камбек? Для мене найважливіше – грати, і неважливо де. У Шахтарі мені дають змогу грати, і я можу тут навчитися багато різного й цікавого.

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Коли я прийшов два роки тому, я був іншою людиною. За той період я встиг вивчити в Шахтарі чимало. Містер тоді дав мені багато, і я продовжую вчитися зараз. Період у Реалі також був важливим, аби зрости й повернутися до Шахтаря більшим професіоналом.

Я хоч і був у Реалі, але намагався слідкувати за іграми "гірників". Було трішки складно дивитися саме матчі, та я був постійно на зв'язку зі своїми друзями в Шахтарі, щоб вони мені розповідали про перебіг подій у команді. З ким саме підтримував зв'язок? З усіма в Шахтарі, особливо з тими, з ким встиг познайомитися в момент мого першого приходу. Звісно, простіше було спілкуватися з бразильцями через спільне походження.

Чи не було страху повертатися в країну, де триває повномасштабна війна? Коли я прибув до Шахтаря, це був доволі складний момент. Наближався мій день народження (Вінісіус народився 23 лютого, – прим.), і якраз почалися всі ці події. Бачу, що протягом двох років ситуація певною мірою змінилася. Найважливіше, що ми маємо змогу грати у футбол доволі спокійно. Важливо, що я можу грати й насолоджуватися улюбленою справою щодня.

Головне, аби ми добре пройшли сезон, досягаючи нових вершин разом. Персонально хочу розвиватися як професіонал і досягти особистих показників, але передовсім – командний результат. Найважливіше отримувати задоволення разом з усією командою", – сказав Тобіас у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, бразилець останні два сезони перебував в оренді у мадридському Реалі. "Вершкові" мали право викупу гравця за 10 мільйонів євро, але той так і не зміг переконати керівництво мадридців у своїй профпридатності. За час перебування в Реалі Вінісіус провів за головну команду лише один матч. Решту часу він грав за дубль – команду Реал Мадрид Кастілья (8 асистів у 61 матчі).

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