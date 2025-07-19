Манчестер Юнайтед після провальної оренди Джейдона Санчо в Челсі намагається знайти команду, якій можна продати 25-річного англійця. Одним із головних фаворитів на нього став Ноттінгем Форест, повідомляє The Sun.

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"Лісники" шукають заміну для Ентоні Еланги, який перейшов цього літа до табору Ньюкасла. Таким чином Санчо може піти по стопах шведського вінгера, який також свого часу переїхав у Ноттінгем з Олд Траффорд.

Додамо, що нещодавно Ювентус запропонував манкуніанцям лише 10 мільйонів євро + 5 мільйонів у вигляді бонусів за Джейдона. "Червоні дияволи" вимагають за гравця хоча б 25 мільйонів євро.

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