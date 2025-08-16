За інформацією Sky Sports, Манчестер Юнайтед отримав пропозицію від Роми на суму 20 мільйонів євро за Джейдона Санчо, однак 25-річний гравець поки не дав згоди на перехід. Повідомляється, що вигнанець Манчестер Юнайтед продовжує затягувати з рішенням щодо свого майбутнього.

Списана зірка Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Довбика – Рома зробила пропозицію

Манчестер Юнайтед чітко дав зрозуміти Санчо, що він не входить у плани тренерського штабу та у випадку позитивної відповіді від футболіста готовий завершити угоду з Ромою, у складі якої виступає українець Артем Довбик. Минулого сезону Джейдон Санчо грав в оренді за Челсі, однак лондонці достроково відмовилися від співпраці, сплативши компенсацію за його повернення на Олд Траффорд. За ситуацією стежить і колишній клуб Санчо – Борусія Д, яка уважно відстежує події та готова перехопити англійця.

За повідомленнями преси, нині у Санчо небагато варіантів для продовження кар’єри. Якщо перехід у Рому зірветься, найбільш імовірним сценарієм стане нова оренда. Контракт гравця з Манчестер Юнайтед чинний до 2026 року.

Топ-5 інтриг сезону АПЛ: Довбик манить, Кварцяний позаздрить, новий українець, зміна чемпіона і шалена революція грандів