Джексон вирішив перейти в Ньюкасл. Як інформує The Telegraph, нападник повідомив керівництву Челсі про бажання піти, після чого сенегальця не включили до складу на товариський матч з Байєром 8 серпня.

Ньюкасл серйозно розглядає підписання Джексона після зірваних трансферів Беньяміна Шешко і Жоао Педро. Однак потенційний перехід форварда буде залежати від того, чи погодяться "сороки" відпустити Александра Ісака в Ліверпуль.

Очікується, що Челсі проситиме за Джексона не менше 64 млн фунтів – удвічі більше, ніж 32 млн фунтів, заплачені за його трансфер з Вільяреала в 2023 році.

