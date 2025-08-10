Турецький клуб Істанбулспор виявив інтерес до півзахисника Металіста 1925 Владлена Юрченка, повідомляє місцевий журналіст Фуркан Чічі.

За даними джерела, команда з другого дивізіону Туреччини вже офіційно запропонувала контракт 31-річному футболісту, який не увійшов у плани нового головного тренера харківського клубу Младена Бартуловіча.

У сезоні 2024/25 Юрченко провів 30 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 9 голами та 6 результативними передачами. За оцінкою порталу Transfermarkt, вартість гравця становить близько 600 тисяч євро.

ÖZEL | İstanbulspor , Metalist 1925 oyuncusu Vladlen Yurchenko için resmi teklif yaptı ! pic.twitter.com/ULOmu62qAV — Furkan Cici (@3Devree) August 6, 2025

