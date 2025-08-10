Вигнанець Бартуловіча може поповнити когорту українців у Туреччині – джерело розкрило потенційний клуб гравця
Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко може змінити клубну прописку.
Турецький клуб Істанбулспор виявив інтерес до півзахисника Металіста 1925 Владлена Юрченка, повідомляє місцевий журналіст Фуркан Чічі.
За даними джерела, команда з другого дивізіону Туреччини вже офіційно запропонувала контракт 31-річному футболісту, який не увійшов у плани нового головного тренера харківського клубу Младена Бартуловіча.
У сезоні 2024/25 Юрченко провів 30 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 9 голами та 6 результативними передачами. За оцінкою порталу Transfermarkt, вартість гравця становить близько 600 тисяч євро.
