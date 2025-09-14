Вигнанець Барселони хет-триком прибив екс-зірок Шахтаря та Динамо – феєричне перевтілення після провалу
Палмейрас переграв Інтернасьйонал (4:1) у 23 турі чемпіонату Бразилії. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Бразилія, Серія А, 23-й тур
Палмейрас – Інтернасьйонал – 4:1
Голи: Роке, 3, 23, 42, Евангеліста, 28, – Карбонеро, 72
Вітор Роке своїми стараннями приніс перемогу Палмейрасу. Вперше у матчі екс-нападник Барселони, який не знадобився Хаві, забив на третій хвилині. До перерви Вітор зумів відзначитися ще двічі. Інтерансьйонал, за який виступають екс-хавбек Шахтаря Алан Патрік та екс-вінгер Динамо Вітінью, зумів відповісти лише одним м'ячем на 72-й хвилині.
До слова, Роке в третьому матчі поспіль оформлює результативну дію. У грі з Корінтіансом Вітор забив гол, а зустріч проти Спорт Ресіфі завершив з двома асистами.