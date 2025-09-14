Палмейрас переграв Інтернасьйонал (4:1) у 23 турі чемпіонату Бразилії. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Бразилія, Серія А, 23-й тур

Палмейрас – Інтернасьйонал – 4:1

Голи: Роке, 3, 23, 42, Евангеліста, 28, – Карбонеро, 72

Вітор Роке своїми стараннями приніс перемогу Палмейрасу. Вперше у матчі екс-нападник Барселони, який не знадобився Хаві, забив на третій хвилині. До перерви Вітор зумів відзначитися ще двічі. Інтерансьйонал, за який виступають екс-хавбек Шахтаря Алан Патрік та екс-вінгер Динамо Вітінью, зумів відповісти лише одним м'ячем на 72-й хвилині.

До слова, Роке в третьому матчі поспіль оформлює результативну дію. У грі з Корінтіансом Вітор забив гол, а зустріч проти Спорт Ресіфі завершив з двома асистами.