"Виглядаю, як бог": ван Гал не поспішає завершувати тренерську кар'єру після Мундіалю
Головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал не виключив можливості продовження тренерської кар'єри. Зараз йому 71.
"Ніколи не кажи "ніколи". У нас є хороший приклад – Дік Адвокат. Ви, напевно, його не знаєте, він тренував збірну Іраку, хоча він навіть старший за мене. Днями він влаштувався на іншу роботу.
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Якщо отримаю хорошу пропозицію, можливо, я ще трохи продовжу кар'єру. Мені 71 рік, але виглядаю, як бог", – цитує ван Гала Voetbal International.
Раніше Луї заявляв, що цей чемпіонат світу буде лебединою піснею у його кар'єрі. Нідерланди після Мундіалю очолить Рональд Куман.
Сьогодні, 9 грудня, "ораньє" зустрінуться з Аргентиною у чвертьфіналі катарського турніру. Стартовий свисток пролунає о 21:00.
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