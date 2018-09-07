"Виглядає так собі, але всі голи рахуються": англійські ЗМІ масово відзначили Зінченка за переможний гол проти Чехії

Олександр Зінченко результативним ударом на останніх секундах приніс збірній України перемогу над Чехією в Лізі націй УЄФА, чим змусив англійські ЗМІ говорити про себе.

Daily Mail

"Олександр Зінченко з Манчестер Сіті в останній момент забив переможний гол за Україну в матчі з Чехією, який розпочався для "синьо-жовтих" дуже драматично.

Євген Коноплянка, зрівнявши рахунок, нейтралізував швидке взяття воріт від Патріка Шика на 4 хвилині. У підсумку українці вкрали всі 3 очки, коли Зінченко скористався непорозумінням чеської оборони і під завісу зустрічі визначив переможця", – пише видання, яке у своєму матеріалі про вчорашні матчі Ліги націй зробило Зінченка головним героєм ігрового дня.

Чехія – Україна: найкраща гра Шевченка-тренера, Яремчук передає привіт Динамо, заслужений фарт

The Sun

"Загони поліції особливого призначення штурмували футбольне поле після того, як перемога України над Чехією занадто сильно розпалила емоції вболівальників.

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко вирвав вікторію для гостей, однак по завершенню матчу озброєні правозахисники мусили втрутитися, адже декілька фанатів вибігли на поле після вирішального гола Зінченка", – відомий таблоїд у притаманному стилі акцентував увагу на скандалі.

Чехія – Україна: поліція жорстко арештовувала українських фанатів на стадіоні – як Шевченко сміливо втрутився у конфлікт

"Україна домінувала протягом більшої частини гри, завдавши 10 ударів у площину воріт суперника. "Синьо-жовті" отримали справедливу винагороду, коли 21-річний Зінченко на останніх секундах відправив м'яч у порожню сітку чехів і довершив дивовижний камбек", – журналісти The Sun таки віддали належне хорошій грі нашої збірної.

Sky Sports

Твіттер провідного спортивного видання трішки потролив Зінченка, опублікувавши його гол Чехії. "Виглядає так собі, але всі голи рахуються... Олександр Зінченко став героєм України, яка вирвала перемогу над Чехією", – запостив Sky Sports.

It's not pretty, but they all count...@ManCity's Oleksandr Zinchenko was the hero for Ukraine as they snatched a late win against the Czech Republic! pic.twitter.com/7zrPFErW2c — Sky Sports Football (@SkyFootball) 6 вересня 2018 р.

City Watch

Профільний портал хвалить нашого таланта Манчестер Сіті: "Олександр Зінченко ще не забивав у складі "містян", але оформив дебютний гол за національну збірну України в першому матчі Ліги націй УЄФА.

Перед перервою Коноплянка зрівняв рахунок, а в кінці матчу у додатковий час Зінченко скористався помилкою воротаря та приніс "синьо-жовтим" важливу перемогу над Чехією. Після такого виступу Олександр продовжить сподіватися на якісь ігрові хвилини від Хосепа Гвардіоли".

"Якщо б матч закінчився нічиєю, це був би вдалий результат" – реакція чеських ЗМІ на перемогу України в матчі Ліги націй