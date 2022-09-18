"Дибала такий же хороший, як у FIFA. Він дуже талановитий, є лідером, хоча фізично виглядає на 12 років. У нього є досвід перемог з Ювентусом, це те, що нам потрібно.

"Він повинен просто забивати – дупою, коліном, головою": Моурінью присоромив чемпіона Європи, який хизувався технікою

Моурінью – один із найкращих тренерів у плані управління людьми. Він знає, як розмовляти з гравцями, знає найкращий спосіб розібратися з кожним. Наприклад, мені він ніколи не говорить, як добре граю, ніколи не скаже мені в перерві, що я молодець, хоча я про себе думаю: "Взагалі-то я добре граю". Він завжди хоче, щоб ти досягнув більшого.

Перед півфіналом Ліги конференцій проти Лестера минулого сезону він затягнув мене в кімнату і сказав: "Таммі, я не думаю, що ти виступив достатньо добре". Я був здивований, тому що забив у попередній грі! Запитав, що він має на увазі, він сказав, що не бачив Таммі, якого він бачив, наприклад, у грі проти Лаціо. Це мене мотивувало, і в підсумку я забив переможний гол проти Лестера", – цитує Абрахама Daily Mail.

До слова, минулий сезон Таммі провів за "вовків" на правах оренди з Челсі, але влітку римляни викупили форварда за 40 мільйонів євро. Цього сезону англієць провів 7 матчів, у яких відзначився двома голами та асистом.

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