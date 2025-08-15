Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко висловився після вильоту з Ліги Європи від Панатінаїкоса у серії пенальті (0:0, по пен 3:4).

– Дуже важкий матч для вас. Наскільки справедлива поразка?

– Чесно, складно визнавати поразку. Думаю, ми виглядали дуже непогано навіть у меншості, виходило створювати моменти. Заслужена поразка чи ні – не нам судити. Ми приймаємо цю поразку і рухаємось далі всі разом. Немає ніяких проблем.

– Чого, на ваш погляд, не вистачило сьогодні для проходу в основний раунд?

– Важко сказати. Пенальті – це завжди своєрідна лотерея. Не забили – програли. Але ті хлопці, які не забили... Це частина футболу. Ми всі разом.

– З цього матчу ви винесете більше позитиву чи негативу? Навіть у меншості ви дуже класно захищались і мали великі шанси пройти далі.

– Складно сказати, позитив це чи негатив. Є те, що є. Ми приймаємо цю поразку, робимо висновки і рухаємось далі.

– Що можна сказати вболівальникам перед матчами зі Серветтом у Лізі конференцій?

– Вболівайте і підтримуйте команду, – цитує Tribuna Бондаренка.

