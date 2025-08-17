Головний редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі не вважає гру Довбика в матчі з саудівцями провальною. Артем вийшов на заміну в перерві замість Евана Фергюсона і встиг завдати один удар по воротах суперника.

Рома не змогла здолати новачка саудівської ліги – Довбик знову не переконав

"Відзначився, коли після отриманого пасу від Бальданці прикрив м'яч корпусом, розвернувся і завдав удару. М'яч пройшов поруч зі штангою. 6 балів", – резюмував Кардуччі.

Пауло Дибала отримав від журналіста "п'ятірку" з наступною характеристикою: "Він явно відстає у фізичній формі, пропускає кілька легких передач. Цілком природно, з огляду на його повернення після тривалої травми".

Конкурент Довбика Фергюсон отримав 5,5 бала: "Починає добре, але з плином хвилин втрачає форму. Не блискуче".

