"Відзначився": Довбик отримав за матч з Неомом більш високу оцінку, ніж Дибала
Портал Voce Giallorossa традиційно оцінив гру кожного футболіста Роми в контрольному матчі з саудівським Неомом (2:2).
Головний редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччі не вважає гру Довбика в матчі з саудівцями провальною. Артем вийшов на заміну в перерві замість Евана Фергюсона і встиг завдати один удар по воротах суперника.
Рома не змогла здолати новачка саудівської ліги – Довбик знову не переконав
"Відзначився, коли після отриманого пасу від Бальданці прикрив м'яч корпусом, розвернувся і завдав удару. М'яч пройшов поруч зі штангою. 6 балів", – резюмував Кардуччі.
Пауло Дибала отримав від журналіста "п'ятірку" з наступною характеристикою: "Він явно відстає у фізичній формі, пропускає кілька легких передач. Цілком природно, з огляду на його повернення після тривалої травми".
Конкурент Довбика Фергюсон отримав 5,5 бала: "Починає добре, але з плином хвилин втрачає форму. Не блискуче".
Довбик взяв додаткові уроки, три клуби АПЛ хочуть Артема – Моурінью може врятувати кар'єру Зінченка