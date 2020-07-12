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"Відвали від Кріштіану": журналіст пригадав, як ледь не побився з Фергюсоном через Роналду

11:40 - Читать на русском
"Відвали від Кріштіану": журналіст пригадав, як ледь не побився з Фергюсоном через Роналду
Роналду та Алекс Фергюсон / фото з відкритих джерел

Британський журналіст Джефф Шрівз розповів, як посварився із легендарним сером Алексом Фергюсоном через любов Кріштіану Роналду до симуляцій.

"Найбільша суперечка з сером Алексом виникла через Кріштіану Роналду, який заробив пенальті в матчі з Мідлсбро.

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У нас розгорілась величезна суперечка, яка могла вийти з-під контролю в підтрибунному тунелі. Фергюсон хотів розібратись зі мною фізично, але не зміг, адже втрутились інші люди та розборонили нас. Фергі сказав мені відвалити від Роналду (у нецензурній формі), а я відповів: "Не розмовляйте зі мною так, якщо хочете розібратися цивільно".

Фергі був правий, а я – ні, і я звернувся до нього з цією думкою. Ми розібрались з ним дуже швидко, і це більше ніколи не згадувалося", – наводить слова Шрівза Daily Mirror.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду виступав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 роки, де став зіркою світового масштабу.

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Відео епізоду, через який сталась суперечка:

blog_ava
"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу
10:29
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Теги
Кріштіану Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Алекс Фергюсон
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